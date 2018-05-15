РК «Кубань» стал победителем Кубка европейских чемпионов

Этот трофей команда завоевывает уже третий год подряд. Везти его домой краснодарцам пришлось из Санкт-Петербурга.

Чемпионов в аэропорту встретили овациями и шампанским.

На турнир «Кубань» изначально ехала без многих своих лидеров. Они в составе сборной России готовятся к чемпионату Европы. Но на выступлении команды это никак не сказалось. Дружина Антона Левченко выиграла три игры группового этапа. В 1/4 финала справилась со швейцарским «Грассхоппером». В полуфинале обошла соотечественников из «Красного Яра».

Соперником краснодарцев по решающему матчу стал литовский «Балтрекс». Его «Кубань» уверенно переиграла — 31:7. Три попытки в победном финале на счету Алексея Капалина, который в этот день отметил свой 25-й день рождения.

«Даже не могу передать, какие у меня были эмоции. Очень приятно было проводить этот день именно так. Потому что это незабываемо, на всю жизнь воспоминания останутся», — сказал игрок РК «Кубань» Алексей Капалин.

На долгие празднования у регбистов времени нет. Уже 19 мая им предстоит гостевой матч второго тура чемпионата страны по регби-15. В Москве краснодарский коллектив сразится с «ВВА-Подмосковье».

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