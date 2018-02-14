Роскомнадзор оценит качество мобильной связи в городах проведения ЧМ-2018

Оценочные мероприятия пройдут с апреля по июль.

Роскомнадзор проверит качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений, скорость приема и передачи данных через сеть оператора связи.

Измерения проведут на территории аэропортов, ж/д вокзалов, офисов ФИФА, гостиниц, тренировочных баз, стадионов, а также вдоль маршрутов движения транспорта гостей и участников чемпионата, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роскомнадзора.

Результаты тестирования позволят операторам связи в случае необходимости своевременно улучшить качество предоставления услуг связи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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