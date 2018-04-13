Российские космонавты будут проходить реабилитацию на курортах Кубани

13 апреля в 18:18

Соответствующее соглашение подписали министр курортов региона Христофор Константиниди и генеральный директор Центра авиакосмической медицины Михаил Потапов.

Стороны также договорились проводить совместные маркетинговые и рекламно-информационные мероприятия, а также продвигать санаторно-курортный потенциал Кубани на российских и международных конференциях и выставках.

В высокий сезон в Краснодарском крае работают почти 190 здравниц, специализирующихся на профилактике и лечении практически всех известных медицине заболеваний. Санатории, бальнеолечебницы и пансионаты с лечением работают по более чем 500 программам. Ресурсы региона позволяют использовать в этих программах минеральные воды и лечебные грязи местного происхождения с высоким лечебным эффектом.

Потенциал ряда санаториев Сочи представители Центра авиакосмической медицины уже смогли оценить во время ознакомительной экскурсии. Как отметил Михаил Потапов, применяемые в сочинских санаториях оздоровительные и лечебные программы, оснащение и инфраструктура здравниц соответствуют мировым стандартам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник