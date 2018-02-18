Российские лыжники завоевали серебро Олимпиады в эстафете

В эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в Пхенчхане 18 февраля российские лыжники заняли второе место.

За команду олимпийских атлетов из России бежали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Золото завоевала сборная Норвегии, спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Россияне проиграли лидерам 9,4 секунды.

Бронзу завоевала команда Франции.

Команда олимпийских атлетов из России на данный момент завоевала 10 медалей (три серебряные и семь бронзовых) на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россиянки выиграли бронзу в лыжной эстафете на Олимпиаде.

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