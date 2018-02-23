Российскую бобслеистку Надежду Сергееву поймали на допинге

Ее проба на допинг от 18 февраля дала положительный результат.

Эксперты установили, что бобслеистка Надежда Сергеева употребляла сердечный препарат, который входит в список запрещенных. Однако проба за 13 февраля была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал.

Отмечается, что спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на допинге поймали российского керлингиста Александра Крушельницкого. Допинг-проба «Б» показала положительный результат на наличие мельдония в организме спортсмена. Керлингист опроверг употребление допинга на Олимпиаде.

Все новости по теме:

Допинг-скандал в российском спорте

Главные новости читайте на нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник