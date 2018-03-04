Россияне смогут увидеть онлайн-трансляцию вручения премии «Оскар»

Трансляция с русскими комментариями состоится в ночь с 4 на 5 марта на сайте «КиноПоиск».

Она будет доступна на странице специального проекта, посвященного 90-й церемонии, начнется в 2:30 по московскому времени и будет доступна только на территории России.

Полная запись эфира будет доступна в течение нескольких суток после трансляции — как в оригинальной версии, так и с русским переводом. После этого будет выложена специально подготовленная Американской киноакадемией 90-минутная версия (она будет доступна до 30 марта).

В этом году на «Оскар» претендуют такие фильмы, как «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Дюнкерк» и «Призрачная нить», сообщает «КиноПоиск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на премию «Оскар».

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