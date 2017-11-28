Россию подвинули на шестое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи

Комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала результаты выступлений в Сочи и запретила выступать на Играх пятерым российским спортсменам.

«Скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты — золотые медалисты ОИ-2014 Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, серебряные медалисты биатлонисты Яна Романова и Ольга Вилухина пожизненно дисквалифицированы с Олимпийских игр, их результаты аннулированы», — говорится в заявлении МОК.

Россия вышла из тройки лидеров медального зачета в Сочи и попадает на шестое итоговое место. В запасе у сборной пока остаются восемь золотых медалей, четыре серебряных, девять бронзовых. Перед Россией в зачете — Норвегия, Канада, США, Нидерланды, Германия.

Романова выиграла одно серебро, Вилухина — два серебра, Негодайло и Труненков — по одному золоту. Чудинов не вошел в тройку финалистов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России лишили первого места Игр в Сочи. Это стало известно 24 ноября после решения МОК лишить бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 26 апреля сообщил, что сборная РФ будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Ранее он заявил, что Международный олимпийский комитет в сентябре примет окончательное решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане.

Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. МОК 5 декабря объявит решение об участии сборной РФ в Играх 2018 года.

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