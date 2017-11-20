«Ростелеком» предоставит скидку 50% на услуги по акции «Дружные соседи»

Акция действует на территории всей России до 31 декабря.

При подключении услуги «Домашний Интернет» новому абоненту достаточно назвать номер лицевого счета рекомендателя (действующего абонента услуг «Ростелекома»), чтобы они оба получили скидку 50% на одну из услуг, например, на «Домашний Интернет».

«Многие абоненты подключались к «Ростелекому» по совету своих родных и друзей, и рекомендуют эти услуги уже своим знакомым. Это обычная практика. Мы хотим поощрить таких клиентов, и за каждого подключившегося по рекомендации знакомых дарим скидку 50%», — прокомментировала коммерческий директор ООО «Ростелеком-Розничные системы» Екатерина Петропавловская.

Подробную информацию об акции «Дружные соседи» можно узнать здесь.

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