«Ростелеком» пригласил любителей игр World of Tanks и World of Warships на «Киберкон» в Краснодаре

Компания выступит партнером крупнейшего на юге России фестиваля поп-культуры и компьютерных технологий «Киберкон», который пройдет 24 и 25 марта.

На своей интерактивной площадке площадью 200 кв. м компания предоставит участникам и гостям фестиваля бесплатный Wi-Fi и устроит турниры по World of Tanks и World of Warships.

Геймеры смогут сразиться в виртуальных морских и танковых боях и протестировать тарифный план «Игровой», который предусматривает для них особые преимущества: премиум танк Т-44-100 (Р) VIII уровня со слотом в ангаре и премиум крейсер «Адмирал Макаров» VI уровня со слотом в порту. Все участники турниров получат фирменные игровые сувениры. Победителям по итогам каждого игрового часа «Ростелеком» вручит призы от компании «Wargaming».

«Мы первыми из телеком-операторов запустили специальный тарифный план для геймеров и создали полноценное виртуальное пространство, в котором есть все, что нужно онлайн-игроку. Сейчас у «Ростелекома» около 7,5 тыс. абонентов «Игрового» в Краснодарском крае и Адыгее. Думаю, что после «Киберкона», где можно будет оценить преимущества этого тарифа на практике, аудитория его поклонников увеличится», — сказал директор краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Для гостей площадки «Ростелеком» будут проводиться призовые викторины по играм World of Tanks и World of Warships и конкурсы на лучшее селфи. Для участия достаточно будет сделать интересное фото на площадке «Ростелекома» и выложить его в Instagram с хештегом #rt_cybercon. По итогам каждого дня фестиваля победитель фотоконкурса получит от «Ростелекома» Bluetooth-колонку.

В лаунж-зоне «Ростелеком» будет транслировать цифровое «Интерактивное ТВ». Гости площадки смогут посмотреть лучшие ТВ-каналы и новинки кино, зарядить любой гаджет и получить консультацию специалистов компании.

«Киберкон» — масштабный фестиваль поп-культуры и компьютерных технологий, который пройдет на юге России во второй раз. Это интерактивное шоу, включающее киберспортивные турниры по CS:GO и DOTA 2, косплей-шоу, а также турниры «Ростелекома» по World of Tanks и World of Warships. В качестве почетных гостей на «Киберкон» приедут популярные писатели жанра фантастики и фэнтези Сергей Лукьяненко, Мария Семенова, Роман Злотников.

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