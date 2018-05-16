Ростуризм: после открытия моста в Крым приедет дополнительно 1 млн туристов

Об этом 16 мая заявил глава ведомства Олег Сафонов.

«Открытие Крымского моста — это историческое, эпохальное событие для нашей страны. Мы ожидаем увеличение туристического потока в Крым в этом году примерно на 20 — 25%. Предполагаем, что дополнительно приедут более 1 млн человек», — рассказал Сафонов.

Глава Ростуризма подчеркнул, что повышение транспортной доступности Крыма благодаря открытию моста приведет к росту инвестиционной привлекательности региона. К примеру, на полуострове начнется активное развитие автотуризма.

«Крым становится очень доступным. Туристы, которые привыкли отдыхать в Краснодарском крае, могут быстро, просто и недорого добраться до Крыма. И, наоборот: те туристы, которые поехали в Крым, могут посетить популярные места отдыха в Краснодарском крае. То есть это создает возможность межрегионального перспективного южного пляжного маршрута», — подчеркнул Олег Сафонов.

По данным Ростуризма, в 2018 году Крым посетили 5,4 млн человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста. Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту.

На мосту уже зафиксировали случаи превышения скоростного режима и эвакуировали два автомобиля.

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Строительство Крымского моста

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