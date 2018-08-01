С начала купального сезона в Сочи проверили более 2 тыс. проб морской воды

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отметили, что вода на сочинских пляжах безопасна для купания и отдыха.

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы раз в десять дней отбирают пробы со всех пляжей Сочи. С начала этого сезона сделали более 2 тыс. 350 проб.

«Образцы исследуют на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. С уверенностью можно сказать, что все пробы соответствуют гигиеническим нормативам», — рассказал главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Ринат Аминев.

Он добавил, что случаев заболеваемости, связанных с купанием в море, выявлено не было, сообщает пресс-служба мэрии.

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