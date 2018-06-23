Сборная Бельгии разгромила команду Панамы в матче ЧМ

Встреча прошла в Москве на стадионе «Спартак» 23 июня.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эден Азар (шестая с пенальти и 51-я минуты), Ромелу Лукаку (16, 45) и Миши Батшуайи (90).

У проигравших отличились Дилан Бронн (18) и Вахби Хазри (90+3). Итог встречи — 5:2 в пользу бельгийцев.

В турнирной таблице группы G сборная Бельгии вышла на первое место, набрав шесть очков, тунисцы, не набрав очков, идут третьими. Еще один матч этой группы пройдет 24 июня в Нижнем Новгороде, где встретятся команды Англии и Панамы.

В случае победы англичан сборные Бельгии и Англии досрочно выйдут в плей-офф. Бельгийцам для выхода в 1/8 финала будет достаточно ничьей в игре между англичанами и панамцами, сообщает ТАСС.

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