Сборная Франции обыграла команду Бельгии и вышла в финал ЧМ

Первый полуфинальный матч ЧМ-2018 состоялся 10 июля в на стадиона «Санкт-Петербург».

Первый тайм закончился безголевой ничьей. На 51-й минуте матча счет открыл защитник сборной Франции Самюэль Умтити. После подачи Антуана Гризманна с углового футболист головой отправил мяч мимо вратаря.

Бельгийцы не смогли ответить сопернику и уступили с минимальным счетом. Матч за третье место состоится 14 июля.

Французы сыграют в финале чемпионата мира против победителя матча Хорватия — Англия, который пройдет 11 июля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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