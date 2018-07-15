Сборная Франции по футболу победила команду Хорватии и стала чемпионом мира

Финальный матч ЧМ-2018 прошел 15 июля на московском стадионе «Лужники».

В начале первого тайма счет открыла сборная Франции — автогол хорвата Марио Манджукича. Иван Перишич сравнял результат — 1:1. После видеоповтора спорного эпизода арбитр назначил пенальти в ворота Хорватии — Антуан Гризманн забил с точки. Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу французов.

Во втором тайме счет открыл Поль Погба. Четвертый гол в пользу французов оформил Килиан Мбаппе. Ответил игрок сборной Хорватии Манджукич.

Матч завершился со счетом 4:2. Франция спустя 20 лет вновь стала чемпионом мира.

Сборная Хорватии заняла второе место на ЧМ-2018.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Бельгии 14 июля обыграла Англию в матче за третье место.

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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