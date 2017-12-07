Сборная Польши по футболу на ЧМ-2018 планирует базироваться в Сочи

Об этом сообщил президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек.

«Мы пока не подписали контракт, но наш приоритет для базирования — Сочи», — сказал Бонек.

Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала, Колумбии и Японии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи также будет базироваться сборная Бразилии. Ее тренер проинспектировал базу ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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