Сборная Польши по футболу провела открытую тренировку в Сочи

К старту чемпионата мира по футболу готовятся 32 сборные. В Сочи 13 июня прошла тренировка команды Польши. Она прошла в присутствии сотен болельщиков.

Для «белых орлов» день выдался очень напряженным. Самолет сборной приземлился в сочинском аэропорту 13 июня около 15:00, в это время спортсменов в гостинице уже ждали журналисты.

Сборная прилетела в Сочи в основном составе, травм у ведущих игроков нет. Болельщики ждут эффектных голов от лучшего бомбардира в истории Польши Роберта Левандовски, который представляет «Мюнхенскую Баварию», и сейвов от вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны. Хотя спортсмены выбрали в качестве тренировочной базы Сочи, на курорте они не проведут ни одной официальной игры. Сборная здесь только готовится, а летать на матчи будет в другие города.

В Сочи тренируется также самая титулованная команда мира — сборная Бразилии. Накануне она тоже провела разминку перед зрителями. На глазах у сотен поклонников спортсмены поздравили с днем рождения полузащитника Филиппе Коутиньо. По южноафриканской традиции 26-летнего футболиста обсыпали мукой и разбили о его голову яйцо.

К играм готовятся испанцы в Краснодаре. В Геленджике к южному климату привыкают сборные Швеции и Исландии, а Анапа предоставила свой стадион футболистам из Дании.

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