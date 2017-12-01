Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, состоялась 1 декабря в Кремле.

Согласно жеребьевке, в группе А вместе со сборной России сыграют команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая. Матчем открытия турнира станет встреча с Саудовской Аравией 14 июня.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

Сборная России попала в первую корзину, так как является представителем страны-организатора турнира. Вместе с ней в корзине оказались команды Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции. Эти команды автоматически получили первый номер в своих группах.

«Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить все свое мастерство, показать настоящий большой футбол», — сказал президент России Владимир Путин перед началом мероприятия.

Ведущими церемонии стали известный в прошлом нападающий сборной Англии Гари Линекер и журналистка Мария Командная. Ассистировал ему первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, чемпионы мира разных лет — аргентинец Диего Марадона, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль, немец Мирослав Клозе, призер чемпионата мира 2010 года уругваец Диего Форлан.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на церемонии ЧМ-2018 выступили певицы Алсу и Лариса Долина, которые презентовали две новые песни, написанные специально для жеребьевки.

Мероприятие посетил 70-летний болельщик из Сочи Игорь Мамаладзе.

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