Сборная России по футболу победила команду Южной Кореи в товарищеском матче

Матч прошел в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» 7 октября.

В составе сборной России забитыми мячами отметились нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов (44-я минута) и полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (83), еще два мяча в свои ворота отправил защитник гостей Ким Чжу Йон (55, 57).

Голы в ворота хозяев забили Квон Гюн Вон (87) и Чжи Дон Вон (90). Матч закончился со счетом 4:2 в пользу россиян.

Ранее сборная Южной Кореи завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

Следующий матч российская команда проведет 10 октября против сборной Ирана. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань-Арена», сообщает ТАСС.

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