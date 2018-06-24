Сборная России провела тренировку перед матчем с командой Уругвая

Участие в тренировке на «Самара-Арене» приняли 22 футболиста.

Футболисты сборной России 24 июня провели тренировку на стадионе «Самара-Арена» в преддверии матча группового этапа против команды Уругвая. Полузащитник команды Алан Дзагоев остался в Москве и продолжает реабилитацию после травмы задней поверхности бедра.

Небольшая часть газона во время тренировки была укрыта белым полотном, тренировочные занятия там не проводились.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры в 17:00, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня. С первых минут на полевышел игрок «Краснодара» Юрий Газинский. Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Сборная Уругвая 15 июня вырвала победу у команды Египта. Для россиян групповой этап завершится матчем со сборной Уругвая 25 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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