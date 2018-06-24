Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче ЧМ-2018

Встречу группы H, которая прошла 24 июня на «Екатеринбург-Арене», посетило 32 тыс. 572 человека.

Матч завершился со счетом 2:2

На 11-й минуте гол забил нападающий сборной Сенегала Садио Мане, на 71-й — защитник Мусса Ваге, который стал самым молодым африканским игроком (19 лет 8 месяцев), забивавшим на чемпионате мира. В составе команды Японии отличились полузащитники Такаси Инуи (34) и Кейсуке Хонда (78).

Встречу посетила принцесса Японии Хисако Такамадо.

Сборные Японии и Сенегала встречались в четвертый раз в истории. Ранее в товарищеских матчах дважды выигрывали сенегальцы, еще одна встреча завершилась вничью.

Сборные Японии и Сенегала делят первое место в группе H, набрав по четыре очка. В следующем матче 28 июня японцы в Волгограде сыграют с поляками, сенегальцы в Самаре — с колумбийцами, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня. С первых минут на полевышел игрок «Краснодара» Юрий Газинский. Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Сборная Уругвая 15 июня вырвала победу у команды Египта. Для россиян групповой этап завершится матчем со сборной Уругвая 25 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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