Шесть кубанских спортсменов стали заслуженными мастерами спорта РФ

Приказ подписал министр спорта России Павел Колобков.

Почетное спортивное звание «заслуженный мастер спорта России» присвоили бобслеистам Александру Касьянову, Алексею Зайцеву, Василию Кондратенко, Алексею Пушкареву. В активе четверки — медали Кубка мира и чемпионата Европы.

Мастерами спорта также стали тяжелоатлетка Анастасия Романова, которая завоевала золото континентального и бронзу мирового чемпионатов, а также регбист Станислав Бондарев, сообщает пресс-служба краевого министерства спорта.

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