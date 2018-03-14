Шестерых игроков ФК «Краснодар» вызвали в национальные сборные

14 марта в 18:14

Товарищеские матчи состоятся в конце марта.

В сборную Швеции вызвали защитника Андреаса Гранквиста и полузащитника Виктора Классона. Шведы проведут игры с Чили (24 марта) и Румынией (27 марта).

Центральный защитник «быков» Александр Мартынович со сборной Беларуси дважды сыграет на выезде — с Азербайджаном (23 марта) и Словенией (27 марта).

Хавбек Шарль Каборе проведет за сборную Буркина-Фасо две товарищеские встречи — со сборной Гвинеи (22 марта) и Косово (26 марта).

Нападающий Андрей Иван отправится в расположение сборной Румынии. Он примет участие в играх с молодежной сборной Англии (24 марта) и с молодежным составом ФК «Вулверхэмптон» (27 марта), сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападающий «черно-зеленых» Федор Смолов получил вызов в сборную России на матчи со сборными Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

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