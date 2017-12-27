Школьница из Новопокровской попала в финал всероссийского конкурса творчества

Учащуюся детской художественной школы Юлию Новикову наградили дипломом финалиста всероссийского конкурса «Природа родного края».

Школьница занимается под руководством Ирины Стаценко.

Интернет-конкурс «Природа родного края» был посвящен Году экологии в России и проводился в трех возрастных группах среди детей от семи до 18 лет.

Тематика конкурсных работ — заповедные уголки родного края, охраняемые и исчезающие растения и животные, экологические мероприятия, в которых участвовал художник, природные памятники, символические эмблемы года экологии, любимые природные места, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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