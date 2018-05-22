Школьники из Отрадненского района стали чемпионами краевого первенства по футболу

22 мая в 16:14

В поселке Новомихайловском Туапсинского района состоялся финал соревнований по футболу среди школьников 11-12 лет.

В открытом первенстве Краснодарского края приняли участие около 300 юных спортсменов. В финале турнира играли 16 команд из Краснодара, Сочи, Армавира, Ейска, Выселок, Апшеронска, Геленджика, Красноармейского, Староминского, Отрадненского, Темрюкского и Славянского районов.

Чемпионом стала команда «Аромат» из Отрадненского района. Второе и третье места разделили между собой клуб спортшколы «Олимп» из Апшеронска и краснодарская спортшкола по футболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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