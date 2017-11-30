Систему видеопомощи арбитрам в ЧР по футболу внедрят со следующего сезона

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил проведение эксперимента с системой видеопомощи арбитрам в чемпионате России по футболу.

Об этом сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

«»Краснодар» сам купил систему, устанавливает ее, но процесс сложный. Сейчас надо представить соответствующее заявление организации IFAB, которая должна разрешить проведение эксперимента. В переписке они одобрили это, все поддержали, но теперь нужно им и ФИФА сообщить, с кем из провайдеров мы будем сотрудничать, чтобы не было каких-то конфликтов интересов. Сейчас произойдет обмен документами с этими структурами, после чего начнется обучение персонала», — отметил глава РФПЛ.

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин отметил, что в декабре планируется подписание трехстороннего договора между РФС, IFAB и ФИФА о введении в чемпионате России системы видеопомощи арбитрам.

«Глобально мы стремимся к тому, чтобы с нового сезона-2018/19 запустить проект в режиме live», — сказал Калошин.

В настоящее время из ведущих европейских футбольных лиг система видеопомощи работает в чемпионатах Италии и Германии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», правление РФПЛ 4 октября поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров на матчах чемпионата лиги. Владимир Хашиг сообщил, что оборудование для видеоповторов обошлось ФК «Краснодар» в 175 тыс. фунтов. Гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг возглавит рабочую группу по видеоповторам.

На Кубке конфедераций вводили систему видеоповторов во время игр. Ее решили использовать и на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Систему видеопомощи арбитрам (VAR) протестируют во время матча «Краснодара» с грозненским «Ахматом».

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