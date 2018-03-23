СК выясняет обстоятельства исчезновения подростка в Мостовском районе

На месте работает следователь и криминалист следственного управления.

По предварительным данным, 22 марта 15-летний подросток ушел из дома в поселке Псебай в лес в сторону горы Герпегес собирать черемшу. Днем он по телефону позвонил родителям и сообщил, что потерялся. После утраты связи с сыном родители искали сына самостоятельно и сообщили в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На месте работает следователь и криминалист следственного управления. К поиску ребенка подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтеры. Проводится проверка.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшего, просят сообщить об этом по телефону 8 (918) 468-62-67.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подростка разыскивают полицейские и спасатели. Задействовали беспилотник. Пропавшего в Мостовском районе подростка сейчас ищут более 70 человек.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник