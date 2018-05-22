СМИ: ФК «Афипс» и «Кубань» могут объединить и назвать «Екатеринодар»

Это может произойти в случае, если клуб из поселка Афипского станет победителем зоны «Юг» ПФЛ и выйдет в ФНЛ.

Предполагается, что домашние матчи в ФНЛ будут проходить на стадионе «Кубань».

Судьба первого места в зоне «Юг» решится в последнем туре 27 мая. «Афипс» сразится в Пятигорске с «Машуком-КМВ», а «Армавир» встретится в Майкопе с «Краснодаром-2», сообщает «Матч-ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не получил от РФС лицензию на сезон-2018/19. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ.

Арбитражный суд Краснодарского края в декабре 2017 года отказал в заявлении о запрете НАО «ФК «Кубань»» погашать требования бывшего тренера Дана Петреску и работников клуба по заработной плате.

В суде обжаловали запрет ФК «Кубань» на выплаты долгов агентам и клубам. В отношении ФК «Кубань» ввели процедуру наблюдения.

ФК «Кубань» откроет новое юрлицо для сохранения права играть в РФЛ.

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