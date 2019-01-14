Сочинцев пригласили принять участие в учете зимующих водоплавающих птиц

Всероссийская акция «Серая шейка — 2019» пройдет 19 и 20 января.

Жителей и гостей курорта приглашают принять участие в учете птиц на озерах природного орнитологического парка в Имеретинской низменности. При проведении учета рекомендуют взять бинокль и фотоаппарат. Итоговые материалы должны содержать дату, время и место наблюдений, включая название водоема, начальный и конечный пункт, погоду и ее основные изменения, число и размещение птиц различных видов, их поведение и отношение к человеку.

Итоги учета нужно отправить на электронную почту Союза охраны птиц России, сообщает пресс-служба орнитологического парка.

Подробности можно узнать на сайте парка.