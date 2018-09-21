Сотрудников «Кубань 24» наградили за вклад в проведение ЧМ по футболу

Торжественная церемония прошла 21 сентября в Сочи.

На ней отметили людей, которые во время мундиаля помогли сделать город безопасным, комфортным, чистым и зеленым. Также за работу поблагодарили представителей прессы. Из рук главы Сочи почетные грамоты получили корреспондент программы «Факты» Максим Емельянов и оператор Сергей Щербин, а руководитель сочинского представительства телеканала «Кубань 24» Кристина Мруг удостоилась медали «Признание и почет сочинцев».

«Мы очень рады, что нам удалось показать имидж этого доброго, хорошего, гостеприимного курорта, который принял чемпионат мира по футболу. И люди уехали отсюда абсолютно счастливыми, этому подтверждение — просто миллионы разговоров и эмоций, которые, в том числе, есть и в СМИ», — отметила руководитель сочинского представительства телеканала «Кубань 24» Кристина Мруг.

Во время чемпионата сотрудники «Кубани 24» подготовили около 200 материалов. Под прицел объективов камер попадали не только сами матчи, но и организация чемпионата, работа транспорта и культурная программа.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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