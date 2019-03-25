Спектакль «Попугаиха и цыпленок» уберут из репертуара краснодарского Молодежного театра

Последние показы постановки пройдут 28-29 марта в 18:30 и 30-31 марта в 18:00.

«Спектакль «Попугаиха и цыпленок» уходит из репертуара, чтобы дать дорогу новым работам театра. Снятие спектакля с репертуара — всегда непростое решение, но для того, чтобы двигаться вперед, нужно с чем-то расставаться», — отметил директора театра Николай Табашников.

В спектакле заняты заслуженные артисты Кубани Виктор Плужников, Алексей Алексеев, Юлия Макарова, Евгения Стрельцова. Он поставлен по пьесе «История одного убийства» Р. Тома, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.