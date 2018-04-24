Стала известна дата проведения кинопремии «Оскар» в 2019 году

24 апреля в 17:44

Церемония вручения пройдет 24 февраля в Dolby Theatre в Лос‐Анджелесе.

Академики начнут отбирать фильмы для премии 7 января. Список номинантов объявят 22 февраля. Кинопремию покажут в прямом эфире в 225 странах, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году премия прошла в ночь на 5 марта. Картина режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» завоевала награду в номинации «Лучший фильм». Лучшим режиссером признали дель Торо. Картину также отметили за работу художника-постановщика и оригинальный саундтрек. В итоге она завоевала больше всего наград премии.

Лучший актер — Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах», актриса — Фрэнсис МакДорманд за работу в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури». За роли второго плана отметили Сэма Рокуэлла («Три билборда») и Эллисон Дженни («Тоня против всех»).

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева не смогла завоевать «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Победителем стал фильм «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио, представляющий Чили.

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