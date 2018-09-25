Станислав Черчесов вошел в десятку лучших тренеров года по версии ФИФА

Главный тренер сборной занял девятое место в голосовании за звание лучшего тренера мира по версии Международной федерации футбола.

Российский специалист набрал 2,14% голосов, опередив главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта (1,57%) и наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1,35). За Черчесова свои голоса отдали представители 31 страны, в числе которых главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, а также выступающий за «Краснодар» капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе и экс-игрок столичного «Динамо» Балаж Джуджак (капитан Венгрии).

Лучшим тренером прошлого сезона стал наставник сборной Франции Дедье Дешам. Вторым — бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан, третье место занял хорват Златко Далич, пишут «Известия».

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