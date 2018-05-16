Стартовала продажа билетов на футбольный матч Испании и Туниса в Краснодаре

Билеты можно приобрести в кассах стадиона ФК «Краснодар» с 16 мая.

Контрольный поединок между национальными командами Испании и Туниса пройдет на домашней арене «быков» 9 июня. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

По документу или абонементу/карте болельщика ФК «Краснодар» можно купить четыре билета в одни руки.

«Уважаемые болельщики, избегайте покупки билетов на любых онлайн-ресурсах — билеты можно приобрести только в кассах стадиона. Количество мест ограничено. В запланированные даты приобрести билеты на матч Испания — Тунис можно только при наличии мест», — сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, а с 10:00 до 18:00 — по выходным.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня. Сборная Испании по футболу проведет открытую тренировку в Краснодаре 8 июня.

На матч ЧМ-2018 Испания — Португалия в Сочи раскупили все билеты.

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