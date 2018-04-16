Студент КГИК прошел отбор в реалити-шоу «Песни» на ТНТ

Руслан Гавшин (Кримлидис) прошел все этапы отбора и стал участником программы.

Гавшина взял к себе в команду один из наставников — продюсер Максим Фадеев.

«Мне очень нравится, что ты делаешь. Я считаю, что это достойно и интересно. Я голосую за тебя», — сказал продюсер в финальном отборе.

В шоу Тимати и Максим Фадеев из сотни участников выбрали себе по десять певцов. Теперь им предстоит в течение семи недель жить под телекамерами. У участников не будет телефонов и доступа к Интернету. Победитель получит 5 млн рублей и контракт с музыкальным лейблом.

Руслан Гавшин учится на третьем курсе кафедры эстрадно-джазового пения. Он неоднократно становился победителем и призером многих всероссийских и международных конкурсов, сообщает пресс-служба КГИК.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник