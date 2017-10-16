Суд рассмотрит дела об использовании пиротехники фанатами на стадионе ФК «Краснодар»

Нарушителей идентифицировали с помощью системы видеонаблюдения, установленной на арене.

«На домашних матчах команды с футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) были выявлены и идентифицированы люди, использовавшие пиротехнические средства. После установления их личностей, нарушители общественного порядка были задержаны полицией, и на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд», — говорится в сообщении.

Четверым нарушителям в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ, передает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 октября во время матча ФК «Краснодар» — ЦСКА на фан-секторе гостевой команды взорвали петарду, из-за чего на одном из экранов арены образовалась белая полоса.

Ранее, 24 сентября, в Краснодаре прошел матч 11-го тура чемпионата России по футболу, во время которого полиция задержала четырех болельщиков ФК «Зенит» за хулиганство. По данным СМИ, конфликт произошел из-за нехватки билетов для болельщиков «Зенита». Для них была выделена квота в 1 тыс. билетов, однако на матч прибыло почти в два раза больше зрителей, чтобы поддержать клуб из Санкт-Петербурга. Те, кого не пустили на трибуны, попытались прорваться силой и в результате сломали забор. Болельщики, которые попали на стадион по билетам, решили поддержать товарищей и покинули гостевую трибуну. Уходя, они подожгли несколько сидений. Позже глава службы безопасности петербургского клуба Юрий Федотов сообщил, что фанаты подожгли на стадионе в Краснодаре не кресла, а тряпку.

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