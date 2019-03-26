Суд над футболистами Мамаевым и Кокориным начнется 3 апреля

Предварительное заседание состоится в Пресненском суде Москвы.

По словам пресс-секретаря суда Алексея Черникова, предварительное слушание по уголовному делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина и их приятеля Александра Протасовицкого запланировано на 14:00.

Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным 8 октября 2018 года устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Кокорин и Мамаев будут находиться под арестом в СИЗО «Бутырка» до 8 апреля. Хавбека ФК «Краснодар» перевели из двухместной камеры в камеру на десять человек. Теперь во время прогулки он играет в футбол с однокамерниками. Пока футболисты находятся в московском СИЗО, рыночная стоимость обоих снизилась на 1 млн евро.

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Кокорина могут перевести под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что он получил в СИЗО ожоги.

Дело футболистов Мамаева и Кокорина направили в суд.

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Дело Мамаева и Кокорина