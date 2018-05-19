Татьяна Навка привезет в Сочи ледовый мюзикл «Руслан и Людмила»

Шоу будут проходить в ледовом дворце спорта «Большой» с 11 по 26 августа.

«После премьеры проекта в Москве мы получили огромное количество восторженных отзывов и просьб зрителей показать спектакль в их регионах. Сочи станет первым городом нашего гастрольного тура», — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду, автор идеи, продюсер и исполнительница главной женской роли Татьяна Навка.

В шоу принимают участие фигуристы мирового уровня — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, олимпийский чемпион Виктор Петренко, четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини, а также многие другие.

Ведущие музыкальные партии озвучивают Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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