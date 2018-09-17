Теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила сезон

Россиянка снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве.

Шарапова приняла решение досрочно завершить сезон, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг.

«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года. Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Она планирует вернуться в начале 2019 года на турнире в Шеньчжэне», — написал журналист.

В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырех турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме.

На Открытом чемпионате Австралии спортсменка дошла до третьего круга, на Открытом чемпионате Франции — до четвертьфинала, на Уимблдоне Шарапова вылетела в первом круге, Открытый чемпионат США покинула в четвертом раунде, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник