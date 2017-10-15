Тина Канделаки на фестивале молодежи в Сочи станет модератором сессии о спорте

Дискуссия о будущем спорта пройдет 16 октября.

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки будет модератором сессии «Классика или новая волна: каким будет спорт будущего». В мероприятии примут участие президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Юмилка Руис (Куба), вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и генеральный менеджер команды по киберспорту Virtus.pro Роман Дворянкин.

Эксперты обсудят трансформацию олимпийской программы и запросы молодежи, расскажут о том, какие вызовы времени вынуждены преодолевать традиционные олимпийские виды спорта в борьбе за новую аудиторию и как неолимпийские виды спорта формируют современный и востребованный продукт. Они обсудят то, как субкультура может перерасти в модный и коммерчески успешный вид спорта и как государству учесть новые тренды, формируя политику в области спорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

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