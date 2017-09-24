Тренер «Зенита» Манчини назвал стадион ФК «Краснодар» фантастикой

Роберто Манчини на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру «Краснодара» и «Зенита», которая прошла 24 сентября на домашней арене «черно-зеленых».

«Во-первых, хочу сказать, что это удивительный стадион, просто фантастика. Те, кто причастны к его строительству, — большие молодцы. Считаю, что первый тайм должен был закончиться со счетом 0:3. Несмотря ни на что, «Краснодар» — очень сильная команда с прекрасным тренером, и это нормально, что они доставили нам массу неприятностей во втором тайме. Во втором тайме мы могли как забить, так и пропустить, нас дважды спас вратарь», — сказал наставник команды из Санкт-Петербурга.

«Таким командам нельзя разрешать забивать первыми. С «Зенитом» нужно играть на ноль. Мне кажется, эта команда сейчас фаворит в чемпионате, но рано пока что-то утверждать. Мы не будем ни на что замахиваться, идем от игры к игре, чтобы нас не расслабляли победы и не прибивали поражения», — отметил тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома уступил «Зениту» со счетом 0:2.

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