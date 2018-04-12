Тренера ФК «Краснодар» Мусаева оштрафовали за поведение в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал и. о. главного тренера горожан на 30 тыс. рублей.

Решение вынесли по итогам заседания КДК РФС, которое прошло 11 апреля в Доме футбола в Москве. Мусаева оштрафовали на 10 тыс. рублей за выход за границы технической зоны во время игры. Еще 20 тыс. рублей наставник «Краснодара» заплатит за то, что выбежал на поле, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мурад Мусаев был официально назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера основной команды ФК «Краснодар» 3 апреля. В первом матче под руководством 34-летнего специалиста «быки» одержали гостевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1.

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