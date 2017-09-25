У берегов Сочи обнаружили обломок парусника, затонувшего 179 лет назад

Находку сделали работники пляжа «Маяк» в середине сентября.

На глубине 5 м был обнаружен элемент такелажа парусника, который затонул во время бури в 1838 году. По предположению специалистов, найденный предмет — вертлюжное крепление бизань-гафеля.

Сотрудники РГО сообщили о находке старшему научному сотруднику музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына, археологу Александру Кондрашову.

«Думаю, что находка не связана с корветом и принадлежит одному из купеческих судов, погибших в бурю. Полагаю, что тема поиска и исследования судов актуальна сегодня в связи с тем, что в следующем году исполнится 180 лет со дня их гибели и стоит подумать об организации совместной экспедиции СоРГО и Краснодарского музея. Основная цель — приборный поиск и обследование места гибели фрегата «Варна», локализация корвета «Мессемврия». Открытый лист на разведки в Сочи у меня есть», — сообщил специалист в ответном письме.

В ночь с 30 на 31 мая 1838 года во время бури потерпели крушение фрегат, корвет и семь купеческих судов с грузом стройматериалов для строящегося форта, которые стояли на якорях в устье реки Соча-Пста (река Сочинка), сообщает пресс-служба Сочинского отделения РГО.

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