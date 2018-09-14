У Всесвятского кладбища в Краснодаре появится свой сайт

Об этом стало известно на научно-просветительской конференции «Проблемы изучения и сохранения исторической памяти: Всесвятское кладбище в судьбе города Екатеринодара-Краснодара».

Мероприятие состоялось 14 сентября в краснодарском музее имени Фелицына. Актуальные проблемы сохранения историко-культурного наследия краевого центра обсудили в преддверии 225-летия основания города.

Секретарь городской топонимической комиссии Наталья Астахова подробно рассказала о городском проекте благоустройства Всесвятского кладбища, перспективах создания мемориального парка, планах установки памятных камней в честь знаменитых горожан, внесших значительный вклад в историю Кубани и Кубанского казачьего войска, рассказала о разработке туристических маршрутов.

О роли СМИ в восстановлении прошлого краснодарского пантеона рассказал доктор филологических наук, профессор Юрий Лучинский. Интересные факты о строительстве, разрушении и восстановлении храма во имя Всех Святых изложил автор книги «Все храмы города Екатеринодара-Краснодара» Александр Селиверстов.

На конференции предложили проводить в музее ежегодные Екатеринодарские чтения, приуроченные ко Дню города. Планируется создать общественный сайт историко-культурного наследия Всесвятского кладбища, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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