UFC заморозила выплату гонорара Нурмагомедову из-за драки со зрителями за пределами ринга

Выплата гонорара российскому бойцу приостановлена на время расследования инцидента.

Об этом на пресс-конференции рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

«Выплата гонорара Конору Макгрегору одобрена, гонорар Хабиба Нурмагомедова заморожен на время расследования», — сказал он.

До боя стало известно, что гонорар Хабиба Нурмагомедова составит 2 млн долларов, а Конора Макгрегора — 3 млн, сообщает «Р-спорт».

В социальных сетях появились видео драки российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с болельщиками.

This is a crazy finish to #ufc #ufc229 by #khabib #nurmagamedov vs #conormcgregor in #lasvegas pic.twitter.com/E6lA6dLZ5I

— Maks Getty (@MakSimStudio) 7 октября 2018 г.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Лас-Вегасе 7 октября в рамках турнира UFC 229 состоялся бой за титул чемпиона UFC в суперлегком весе между российском бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Бой завершился победой Нурмагомедова.

После завершения поединка в зрительном зале началась драка с участием команд российского и ирландского бойцов. Разнимали дерущихся многочисленные охранники, а также сотрудники полиции. В момент потасовки несколько человек попали в октагон, где напали на Макгрегора.

