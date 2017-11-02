Ушел из жизни писатель Владимир Маканин

Он умер у себя дома, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону.

«На 81-м году жизни умер Владимир Семенович Маканин, известный российский и советский писатель, лауреат литературных премий «Большая книга», «Русский Букер», «Пенне» (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии «Ясная Поляна»», — сообщили в издательстве «Эксмо».

Последние несколько лет писатель болел. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от его дома, на сельском кладбище.

Владимир Маканин родился 13 марта 1937 года в Орске. Публиковаться начал в 1965 году. Его произведения переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки и опубликованы во многих странах. Читатели знают его произведения «Прямая линия», «Голоса», «Гражданин убегающий», «Ключарев и Алимушкин», «Антилидер», «Лаз», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Кавказский пленный», сообщает ТАСС.

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