В Абрау-Дюрсо в третий раз пройдет фестиваль «О, да! Еда!»

Мероприятие пройдет 8 и 9 сентября.

В этом году фестиваль посвятят движению Slow Food, которое поддерживает местные традиции питания, экологию, фермерство, учит жить не спеша и получать от еды удовольствие.

Во время мероприятия в театре вкуса шефы приготовят блюда по традиционным рецептам, в лектории обсудят, почему фермерские продукты — это так модно. Посетителей также ждут пикниковые развлечения, кулинарная студия, летний кинотеатр, выступление музыкантов и конкурс для самых модных.

Каждый год «О, да! Еда» объединяет более 15 тыс. гостей со всего Краснодарского края: из Геленджика, Новороссийска, Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Абрау-Дюрсо, сообщают организаторы фестиваля.

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