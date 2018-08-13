В Адыгее появится первый придорожный комплекс в этническом стиле

Его построят на трассе М-4 «Дон» у города Адыгейска.

«Если опыт будет успешным, то подобные объекты появятся на других автотрассах. Этнический стиль сервиса станет визитной карточкой Адыгеи», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.

Для популяризации адыгейской культуры, истории, традиций, природного богатства на площадке придорожного комплекса развернут экспозиционные зоны. Там организуют инфоцентр, рассказывающий о популярных туристических маршрутах и объектах, рекреационных особенностях республики, ее памятниках природы и истории. Автотуристы смогут попробовать национальную кухню, ознакомиться с историей, предметами культуры и быта адыгов.

«По федеральной трассе ежесуточно проезжают около 70 тыс. автомобилей, часть из которых будут останавливаться на придорожном объекте и узнавать о гостеприимстве и красоте Адыгеи», — отметил глава региона.

Главам Теучежского района и города Адыгейска в сжатые сроки поручено подготовить предложения по месту размещения комплекса, сообщает ТАСС.

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