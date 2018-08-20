В Адыгее прошел слет талантливой молодежи «Фишт-2018»

Старт мероприятию дал глава республики Мурат Кумпилов.

Слет талантливой молодежи республики у подножия горы Фишт второй год подряд проходит с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова. В этот раз акция организована в рамках Года добровольца, объявленного указом Президента России Владимира Путина.

В походе приняли участие представители молодежи из всех городов и районов республики, руководители органов власти и главы муниципальных образований — всего более 250 человек.

«Наше восхождение к подножью горы Фишт становится уже традицией. Хочу, чтобы о нашем походе у всех остались приятные воспоминания. На приюте у нас будет больше времени открыто пообщаться в неформальной обстановке, и я уверен, что все ваши инициативы, предложенные в рамках Года добровольца, будут интересны и полезны для нашей республики», — сказал Кумпилов, обращаясь к участникам слета перед началом маршрута.

В сопровождении инструкторов группы начали восхождение к подножью горы Фишт с Яворовой поляны. Кумпилов возглавил поход и наравне со всеми прошел весь путь до приюта «Фишт». Маршрут протяженностью около 11,5 км пролег по живописным местам Кавказского государственного биосферного заповедника через Гузерипльский и Армянский перевалы.

На приюте «Фишт» участников слета ждал отдых и вкусный обед. Необходимый провиант был заранее доставлен на лошадях. В этот же день состоялись спортивные соревнования муниципальных команд по различным игровым видам спорта и досуговая программа, в которых принял участие и глава Адыгеи.

Ближе к вечеру состоялась презентация команд-участниц слета и встреча с главой республики. Беседа с руководителем региона прошла в формате «вопрос-ответ». Кроме того, Кумпилов рассказал молодежи об усилиях руководства республики по социально-экономическому развитию Адыгеи, программах поддержки молодежных инициатив и сам выступил с предложением о создании волонтерского движения «Сохраним корни». Оно должно помочь сохранению уникального природного и историко-культурного наследия Адыгеи.

Глава республики также напомнил о недавнем высказывании Президента России Владимира Путина на форуме «Машук» в Пятигорске, где он подчеркнул, что волонтеры часто работают эффективнее, чем некоторые бюрократические структуры.

«Президент страны отметил, что работа волонтеров обусловлена исключительно позывом души и добротой сердца. Все, что идет от сердца, всегда дает самый эффективный результат. Я уверен, что здесь собрались именно такие неординарно мыслящие молодые люди с открытыми сердцами», — сказал Кумпилов.

После общения с главой республики участников слета ждала обширная культурная программа и адыгэ джэгу с участием артистов государственного академического ансамбля народного танца «Нальмэс».

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