В Археологическом музее открылась экспозиция фигур кошек со всего мира.

Там представлены фигурки из керамики, войлока и даже кристаллов Сваровски. Калейдоскоп пород и окрасов в разных техниках исполнения.

«Здесь целая коллекция кошек из Египта, девять кошек. В средние века тоже почитали кошек, даже говорили, что султан Мухаммед никогда не вставал с трона, если возле него сидела кошка, а если на рукаве халата лежала кошка, то он обрезал этот рукав», — рассказала руководитель анапского археологического музея Елена Ржевская.

Выставку назвали цитатой известного писателя-фантаста. Так написал о них Жюль Верн. В гости к живым или керамическим хвостатым всех желающих приглашают до конца марта.

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