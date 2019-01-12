В Анапе пройдет IV региональный чемпионат WorldSkills Russia

Официальное открытие соревнований «Молодые профессионалы» состоится 15 января на базе всероссийского детского центра «Смена».

Испытания пройдут в колледжах и техникумах Краснодара, Новороссийска, Сочи, Армавира, Брюховецкого, Лабинского, Каневского, Ленинградского районов и других муниципалитетов. В профессиональном мастерстве 16-17 января будут соревноваться участники в возрасте от 16 до 22 лет по 61 профессиональной компетенции.

Также 29-30 января пройдут состязания по восьми компетенциям в возрастной группе 16 лет и моложе и по четырем компетенциям среди специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых».

Свои знания и навыки продемонстрируют будущие и уже работающие строители, электромонтажники и сварщики, токари и фрезеровщики, парикмахеры, повара и кондитеры, мастера автосервиса и столяры, флористы и дизайнеры, ветеринары, предприниматели, виноделы, геодезисты, педагоги и воспитатели, специалисты IT-технологий. Работу 498 конкурсантов оценят 583 эксперта WorldSkills.

Награждение победителей пройдет 31 января в Доме культуры учащейся молодежи Краснодара. Они выступят на всероссийских отборочных соревнованиях и поборются за право представлять Краснодарский край в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2019 году в Казани.

В «Смене» 15 января пройдет этап Эстафеты флага мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.